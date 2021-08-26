Глава НАСА запланировал встречу с Рогозиным

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон надеется на встречу с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщила пресс-секретарь НАСА Джеки Макгиннесс.

«Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с] COVID-19», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой Нельсоном.