Глава НАСА запланировал встречу с Рогозиным
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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон надеется на встречу с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщила пресс-секретарь НАСА Джеки Макгиннесс.
«Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с] COVID-19», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой Нельсоном.
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