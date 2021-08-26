Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа

Правительство Японии направило РФ протест в связи с планируемыми учебными стрельбами в районе курильского острова Итуруп, сообщил генсек японского кабмина Кацунобу Като.

«Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны (Японии по вопросу об островах)», – передает РИА «Новости» слова Като.

Вместе с этим, по словам генсека, Токио будет «настойчиво продолжать вести переговоры с Россией на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Напомним, Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.