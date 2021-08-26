В Вене началась встреча Лаврова и Курца

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца проходит в Вене.

Министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов, передает РИА «Новости».

Сразу после этого началась встреча в формате тет-а-тет. Она проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме. После стороны отправятся на рабочий ужин.

Ранее Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.