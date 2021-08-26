 

США закрыли КПП аэропорта в Кабуле

26.08.2021, 6:32, Новости дня
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Попасть в аэропорт Кабула можно только через специальные пункты сбора на территории города, через обычные КПП в аэропорт не пропускают, сообщают СМИ.

Washington Post ссылается на запись телефонного звонка, организованного Белым домом для работников Конгресса США. В ходе разговора представительница Госдепа Кэрин Кинг сообщила, что такая схема вывоза американских граждан была задействована из-за возникновения хаоса у входов в аэропорт. Она посоветовала американцам в Кабуле «зарегистрироваться и уйти подальше от входов», поскольку сейчас «таким способом попасть внутрь просто невозможно».

В среду посольство США в Афганистане рекомендовало соотечественникам не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула, а также призвало покинуть три входа на объект, передает ТАСС.

Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.



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