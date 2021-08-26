 

Талибы призвали женщин оставаться дома из-за «необученных» боевиков

26.08.2021, 6:32, Новости дня
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Женщинам в Афганистане пока следует оставаться дома, поскольку боевики движения «Талибан» (запрещено в России) «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Он заявил, что просьба не выходить на работу является временной. «Талибан» (запрещен в России) ищет способы обеспечить безопасность женщин, чтобы с ними не обращались «неуважительно» или «не дай бог, не обижали» По словам Муджахида, необходимость таких мер объясняется тем, что боевики «постоянно меняются и не обучены», передает CNN.

Муджахид сказал, что женщины смогут «вернуться на свои рабочие места», когда «ситуация вернется в нормальное русло». По его словам, необходимо «принять процедуры, связанные с женщинами». Пока же тем следует «взять отгул на работе».

Напомним, сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.



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