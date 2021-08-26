 

Зеленский слил бюджетные деньги на парад вместо зарплат и пенсий

26.08.2021, 5:56, Разное
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Экономическая ситуация на Украине в последние годы складывается критическая. Граждане регулярно сталкиваются с задержками пенсий и зарплат. В самый разгар кризиса президент Владимир Зеленский решил устроить праздник.

По случаю 30-летия так называемого “Дня независимости” Зеленский устроил помпезные и пафосные гулянья. Эксперты считают, что такие траты бюджетных средств необдуманны и даже могут привести к плачевным последствиям на Украине. Об этом рассказал бывший глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Георгий Крючков.

“Сам этот парад никому не нужен, кроме руководства страны, которое довело страну до развала, а экономику до уничтожения. Люди нищают, половина населения не имеет достаточных средств к существованию. Но руководству страны надо было что-то показать”, – приводит “ПолитНавигатор” слова эксперта.

Бывший глава комитета по нацбезопасности Украины добавил, что по сути у Незалежной нет никакой независимости, и за 30 лет существования люди просто обнищали.

Георгий Крючков заявил, что особенно смешно выглядел американский оркестр на украинском параде. Он явно показывал, как страна пляшет под дудку США. Эксперту обидно за Украину и ее народ.



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