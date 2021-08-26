День Страстной иконы Божьей матери: народные приметы на 26 августа

История святых

Вспоминая, какой сегодня православный праздник, в народе говорят: “Максимов день или Тихон Страстной”. Первое название связано с Максимом Исповедником, который прославился своей активной борьбой с язычеством и ересью. Второе название относится к имени святителя Тихона Задонского, которого также именуют Страстным. Он был епископом Воронежским и крупнейшим просветителем в православной церкви. Страстным же Тихона называют потому, что в этот же день верующие чтят страстную икону Божьей матери. На этой знаменитой иконе изображены ангелы, держащие в руках орудие страстей Господня (гвозди, крест, копьё и губка). Верующие припадают к этой иконе с просьбой спасти их от буйства стихии, а также с молитвами за душевнобольных людей.

ПРИМЕТЫ

День 26 августа овеян различными приметами. В такой православный праздник, как сегодня можно определить, какой будет осень. Небольшой утренний ветерок в этот день предвещает сухой и теплый сентябрь, сильный ветер и дождь свидетельствует о холодном и ненастном первом осеннем месяце. Если в 26 августа замечают туман, то знают, что стоит ждать много грибов. Если к Страстному Тихону уже уродилось много грибов, то будет большой урожай хлеба. Также если в эту ночь слышно уханье совы, то вскоре стоит ждать резкой перемены погоды.

ТРАДИЦИИ

В такой православный праздник, как сегодня, верующие издавна обходили дом со Страстной иконой. В этот день нельзя было начинать никаких важных дел, но и не принято было сидеть сложа руки. До сих пор считается, что 26 августа нужно провести в трудах по дому, можно убраться в погребе или сарае, но не стоит работать на земле и ни в коем случае нельзя ходить в лес за грибами. Вспоминая, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие всегда остерегаются белого полотенца – в этот день нельзя дарить и принимать такой подарок, так как он может стать вестником беды.

ИМЕНИНЫ

Православный праздник сегодня чествует следующих именинников: Тихона, Максима, Ивана, Алексея, Ксению, Парамон, Евдокию, Якова, Николая Константина.