В Дагестане спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Петербурга

Спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины, информирует пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.

«Двадцать пятого августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры продолжают поиски второго пропавшего туриста.

В пресс-службе уточнили, что по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Накануне ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя.

Напомним, в понедельник в МЧС заявили, что из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока были заблокированы 15 туристов, одного унесло водой. Всего в этот день с Карадахской теснины были эвакуированы 30 человек.