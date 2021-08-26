Посол РФ счел талибов готовыми «уколоть» США

Движение «Талибан» (запрещено в России) не намерено идти на компромисс с США по вопросу вывода американских сил из Кабула, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, он выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Жирнов рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и «не настроены на кровопролитие или обострение».

Напомним, он не увидел альтернативы талибам в Афганистане. Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.