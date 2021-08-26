Ученые выявили рост нейтрализующей силы антител у «Спутника V» со временем

Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации «Спутником V», со временем растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций Аргентины.

Аргентинские ученые проверили число антител и их способность бороться с COVID-19. Были исследованы 1,8 тыс. образцов крови людей. Использовалась как кровь тех, кто перенес коронавирус, так и тех, кто не болел. Образцы брались в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации «Спутником V».

Как заявило министерство, в мире «существует обеспокоенность» тем, что со временем после вакцинации число антител может уменьшаться. «Сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Установлено, что антитела от «Спутника V» способны бороться с «дельта»- штаммом. Указывается, что «с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет». Особенно это заметно для «бета» и «гаммы».

«Через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», – заявило министерство, подчеркнув, что исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной». Сейчас, как отметили в Аргентине, «многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок».