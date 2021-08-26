НАСА заявило о космической гонке с Китаем

США и Китай находятся в состоянии космической гонки и вряд ли смогут сотрудничать в космической сфере, сообщил глава НАСА Билл Нельсон.

При этом Нельсон «хотел бы, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией», но вряд ли этого, по его словам, удастся добиться. Китай, как сообщил Нельсон, «является закрытой страной». Нельсон подчеркнул, что «для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность». Он сказал, что доволен взаимодействием с Россией и рассчитывает на его продолжение, передает ТАСС.