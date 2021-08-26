Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от COVID «морально неправильной»

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения.

«Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы еще не являются окончательным. Мы также не знаем, безопасны ли они», – сообщил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

По его словам, в условиях «когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это – моральная проблема».

Он также отметил, что продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, «еще более заразных, чем дельта-вариант». В таком случае вакцины от SARS-CoV-2 могут оказаться неэффективными. Это означает, что применение бустрерных прививок является «технически неправильным» решением.

«Мы предложили ввести двухмесячный мораторий, чтобы страны воздержались от бустерных прививок, а государства, не имеющие вакцины, в таких регионах, как Африка, где охват вакцинацией очень низок, получили доступ к вакцинам. В наших общих интересах – продемонстрировать подлинную солидарность», – сказал Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта».