США ввели пошлины на трубы из РФ в 210%

На импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из РФ вводятся антидемпинговые пошлины в 209,72%, сообщил минторг США.

Минторг сообщал, что намерен ввести пошлины на ряд труб из России, Украины и Республики Корея. Так, пошлины на продукцию ПАО «ТМК» и АО «Волжский трубный завод» составили 209,72%, «Интерпайп» (Украина) – 23,75%, ILJIN (Южная Корея) – 4,5%. Кроме того, в отношении российский и корейских предприятий были введены и компенсационные пошлины в размере 48,38% и 1,78% соответственно в связи с возможным получением субсидий, передает ТАСС.

В августе министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Минторг США считает, что импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».