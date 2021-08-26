 

Мнение: “Армия 2021”. Конференция “Психологическая оборона”

26.08.2021, 3:08, Разное
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Сегодня был на конференции по информационно-психологической войне в рамках форума “Армия 2021”.
Состав участников был весьма пестрый.
Все уже привычно свалилось в споры о необходимости идеологии. Впечатления и фото публиковал в тг –
https://t.me/boris_rozhin
Мероприятие в целом было достаточно интересным.
Развернуто завтра напишу.

Кстати, вот вам задачка от Мединского, который в ответ на критику Фонда Кино предложил критикам назвать русофобские фильмы снятые с гос.финансированием за последние 10 лет.

Ваши варианты?!

Источник: Colonel Cassad



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