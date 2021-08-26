Мнение: “Армия 2021”. Конференция “Психологическая оборона”

Сегодня был на конференции по информационно-психологической войне в рамках форума “Армия 2021”.

Состав участников был весьма пестрый.

Все уже привычно свалилось в споры о необходимости идеологии. Впечатления и фото публиковал в тг –

https://t.me/boris_rozhin

Мероприятие в целом было достаточно интересным.

Развернуто завтра напишу.

Кстати, вот вам задачка от Мединского, который в ответ на критику Фонда Кино предложил критикам назвать русофобские фильмы снятые с гос.финансированием за последние 10 лет.

Ваши варианты?!

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