 

Мнение: Исключительные обстоятельства

26.08.2021, 3:06, Разное
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Принято решение о том, что конституционная норма о запрете двойного гражданства для чиновников может быть немножечко подвинута в сторону в случае невозможности выхода из оного. А уж какими соловьями заливались в телевизоре год назад, рассказывая, как мы все заживем, если примем соответствующую поправку – в общем, мало ли, что мы вам обещали. В исключительных случаях конституцию (даже правленную) можно кинуть через известное место. Случай-то исключительный. Непреодолимой силы.

Исключения все чаще становятся нормой. Ну, недавно принятое решение об исключительных обстоятельствах, позволяющих отстреливать животных, занесенных в Красную книгу. Или об отказе в преследовании за коррупцию, которая случилась ввиду обстоятельств непреодолимой силы.

Сословное общество формируется у нас на глазах. Суть его в том, что разные сословия подчиняются разным правовым режимам. Для холопов – один режим, для владетельных господ – другой. Для челяди – на усмотрение господ. Правда, есть еще давно устаревшая норма в конституции – все граждане равны перед законом, но, в общем-то, и ранее некоторые были равнее. Но сейчас создана формула – "в исключительных случаях". В какой-то момент примут указание, что в исключительных случаях позволено и сафари на людишек. Но только в отношении податного сословия, понятно. Смешно? Да ничуть. Собственно, и сейчас владетельные господа почти без последствия для себя сбивают машинами холопов (помните случай с вице-президентом Лукойла, машина которого убила двух женщин, которых в итоге и признали виноватыми, что не увернулись от летящей по встречке машины уважаемого члена обещества? Или дочурку какой-то местной бонзы, убившей несколько человек, но освобожденной от наказания до совершеннолетия своего малолетнего отпрыска – то есть, фактически, оправданной?) Но теперь все это постепенно становится нормой уже не понятийной, а вполне себе закрепленной документально. Волшебная фраза – в исключительных случаях – это и есть современная индульгенция. Право сеньора по отношению к серву сомнению не подлежит.

Общество спускается вниз по социальной лестнице. В свое время Песков уже говорил о том, что их идеалом является царская Россия. С ее балами, красавицами, французской булкой. Но это для них. Для остальных царская Россия – это беспросветное положение, жандармы, околотки, каторга. И барщина с оброком. И не нужно иллюзий – как только появляется формулировка "в исключительных случаях" – это автоматически превращает нас в бессловесный скот, так как все эти исключения – только против нас. И ни против кого-то иного.

Источник: Эль Мюрид



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