 

Ил-62 и Ил-76 доставили эвакуированных из Афганистана россиян в Подмосковье

26.08.2021, 2:58, Новости дня
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В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистан россиян, сообщают информационные агентства.

На первом Ил-76 прибыло около 100 человек, в основном это россияне афганского происхождения. Один из пассажиров рассказал, что был в Афганистане пять месяцев – приехал к родне, но не мог покинуть страну «из-за возникшей политической ситуации». Описывая первые впечатления от прилета в Москву, он заявил: «Холодно… Еще есть ощущение безопасности». Позднее в аэропорту Чкаловский приземлились еще два самолета Ил-76, пассажиры четырех самолетов проходят пограничный контроль, передает РИА «Новости».

Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар.



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