 

Посол счел ужасными условия для работы российских журналистов в Британии

26.08.2021, 2:58, Новости дня
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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прокомментировал условия работы российских журналистов в стране, а также отказ Москвы не продлевать визу корреспонденту Би-би-си.

По его словам, в Великобритании «ужасные условия для наших журналистов» – они не могут «присутствовать на многих мероприятиях» и даже «открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

Келин напомнил, что Лондон отказал в продлении визы журналисту российского СМИ и всем членам его семьи, хотя власти Великобритании полтора года держали у себя их паспорта. В результате российский журналист и его семья «не могли уехать, так как у них не было паспортов», и «не могли остаться, потому что у них не было визы».

13 августа было объявлено о высылке из РФ корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.



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