 

Россия указала на разницу между признанием талибов и диалогом с ними

26.08.2021, 2:58, Новости дня
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Москва не спешит признавать власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, РФ «анализирует ситуацию» и «не спешит признавать или делать какие-либо политические шаги». Москва намерена следить «за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии». Россию волнует, «будет ли распространение наркотиков и преступности». «Это вызывает у нас самую большую озабоченность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Келин подчеркнул, что признавать талибов и вести с ними диалог – «разные вещи». Он отметил, что РФ «уже какое-то время сохраняет связи с талибами», взаимодействует с ними в формате «расширенной тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан). Келин заявил, что талибы – «часть афганского общества», такова «реальность», на них нельзя «не обращать внимания», поэтому Москва «продолжает говорить с ними»

Коснувшись того, каким в Москве видят будущее афганское руководство, посол сказал: «Это должно быть инклюзивное правительство, только весь народ Афганистана может определять свое будущее».

Напомним, российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что альтернативы радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане нет.



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