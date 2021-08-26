«ЕР» с ними

Как «Единая Россия» малыми силами захватила муниципальную власть в стране: исследование «Новой» и проект «Выборы России».

Помимо выборов в Госдуму в ряде регионов РФ 19 сентября будут избирать и муниципальных депутатов. Накануне выборов «Новая газета» совместно с дата-журналистом Александром Богачевым провела исследование состояния дел в органах местного самоуправления и пришла к неутешительным результатам: на данный момент из 192 тысяч мундепов почти 147 тысяч являются членами партии «Единая Россия». Более чем в половине российских муниципальных образований для победы было достаточно 80 и менее голосов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

election.novayagazeta.ru — как устроены выборы в России

Мы проводили исследование, а также формировали платформу, ориентируясь на открытые базы данных ЦИК. К сожалению, во время проведения исследования мы столкнулись с рядом проблем.

Во-первых, базы ЦИК не полностью совпадают друг с другом.

Во-вторых, в автоматическом режиме не всегда возможно полностью сопоставить информацию о выборах с конкретной географической территорией.

В-третьих, электоральные образования постоянно укрупняются — в масштабе это не всегда можно оперативно отследить. Возможна погрешность в объеме 1–2% (не более). На выводы текста она не влияет.

В РФ на 19 000 муниципальных образований приходится примерно 192 000 муниципальных депутатов. Подавляющее большинство из них — примерно 188 тысяч — избрано по мажоритарной системе, при которой избиратели голосуют за конкретного кандидата, а не за партийный список. Большая часть из них состоит в «Единой России». Если смотреть в цифрах — 76%, или 146 857 человек.

Полномочия органов местного самоуправления прописаны в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По закону муниципалитеты обладают довольно широким спектром прав и возможностей, к примеру,

могут создавать муниципальные предприятия и осуществлять их финансовое обеспечение,

заниматься благоустройством территории,

организацией тепло- и водоснабжения,

устанавливать тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями.

В РФ за это отвечает «Единая Россия» — в абсолютном количестве избранных депутатов по всем регионам у «Единой России» большинство. Где-то оно подавляющее — например, в Мордовии из 2400 депутатов 96% входят в «Единую Россию». Во всех регионах, кроме Сахалинской области, у «Единой России» большинство более чем в половине муниципальных районов. В Калининградской области и Мордовии «Единая Россия» обладает большинством во всех городских округах и муниципальных районах. Еще в значительном количестве регионов, к примеру, в Оренбургской, Томской и Ростовской областях, большинство «Единой России» есть в 90–95% районов.

Из 19 000 муниципальных образований только в 170 нет представителей «Единой России».

Больше всего муниципалитетов без «ЕР» в Москве, Бурятии и Забайкальском крае (в каждом по 15 муниципальных образований).

Как объясняет политтехнолог Аббас Галлямов, о таком существенном преобладании «Единой России» все же стоит говорить с оговорками: далеко не всегда муниципальные депутаты, входящие в партию, на самом деле строгие приверженцы ее идеологии. Зачастую членство — это «исключительно формальная вещь». По его словам, будущих мундепов в первую очередь определяет глава муниципальной администрации или глава поселения. Перед выборами чиновники находят людей, которых они хотели бы видеть в совете депутатов (это может быть директор школы или главврач местной больницы), и оформляют их через «Единую Россию».

— Надо понимать, что это маскировка. В реальности это люди, являющиеся ставленниками местного административного ресурса. По случайному стечению обстоятельств они называются единороссами, но могли бы называться как-то по-другому, — считает Галлямов.

«По-другому» административные кандидаты «называются» довольно часто, отмечают опрошенные «Новой» эксперты, однако точно вычислить процент «согласованных» и «независимых» невозможно. К примеру, иногда на выборах кандидаты от «Единой России» идут под видом «самовыдвиженцев». Всего среди мундепов чуть больше 13% (или 25 934 человека) выдвигались без партийной поддержки — по популярности они занимают второе место в составах представительных органов. Кого из них на самом деле поддерживает «Единая Россия», также определить невозможно, но тренд на «маскировку» можно было заметить после протестов 2011–2012 годов, спровоцированных выборами в Госдуму: в 2013 году резкий рост самовыдвиженцев совпал с заметным сокращением кандидатов от «ЕР». Одновременно с этим выросла доля избравшихся самовыдвиженцев в числе всех выдвинутых кандидатов (потом это значение упало обратно).

Самый громкий случай — выборы в Московскую городскую думу 2019 года, на которых партия власти не выдвинула ни одного кандидата. Даже председатель Мосгордумы Алексей Шапошников решил выдвигаться через сбор подписей, хоть и не скрывал своей партийной принадлежности.

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Тем не менее после единого дня голосования в МГД из «парламентариев-самовыдвиженцев» были сразу же образованы фракция «Единой России» и лояльное мэрии объединение «Моя Москва». В прошлом году трое самовыдвиженцев помогли сформировать большинство «Единой России» в горсовете Новосибирска, сразу же после выборов вступив в соответствующую фракцию, а в Псковской городской думе к «ЕР» присоединился единственный избранный самовыдвиженец.

— Маскировка «Единой России» под видом самовыдвижения характерна для крупных городов, где сильны протестные настроения. Однако не всегда зависимые люди — члены «Единой России», положение депутатов определяется местной спецификой. Это могут быть сотрудники ЖКХ, которые зависят от власти, но не состоят в партии, — объясняет член совета движения «Голос»* Аркадий Любарев.

Как дополняет сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин, неочевидным административным кандидатом в округе может оказаться не только самовыдвиженец, но и представитель другой партии. По его словам, особенно это проявилось на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда в части округов были заключены предварительные договоренности (к примеру, в округе, где от КПРФ выдвигался Леонид Зюганов, единоросса на выборах не было вообще). При этом такая практика распространена и в других субъектах России.

— В РФ основным участником в выборах является не партия, как это написано в законе, а бюрократическая корпорация — исполнительная власть, которая сидит на вершине вертикали. Вот она является главным неформальным участником выборов, — указывает Бузин.

Выборы без кандидатов

Однако на выборы во многих муниципальных образованиях кандидаты от альтернативных партий просто не идут. Если смотреть на данные всех участников выборов, заметно, что в субъектах Российской Федерации каждая альтернативная партия обычно выдвигает на выборы значительно меньше кандидатов, чем «Единая Россия», особенно этот тренд заметен в сельских поселениях и малых городах. Политолог Александр Кынев не удивляется процентному соотношению партийной принадлежности депутатов. По его мнению, причина проста: «Львиная доля выборов проходит на низовом уровне, на периферии, где политических партий вообще нет».

— Партии у нас худо-бедно представлены только в городах. Была попытка искусственного усиления партий при президенте Дмитрии Медведеве. В 2011 году был принят закон о принудительном введении партийных списков в районах и городах, где больше 20 депутатов (речь о Федеральном законе от 20.03.2011 № 38-ФЗ, который обязал избирать по пропорциональной системе не менее половины депутатов в представительные органы муниципальных районов и городских округов с числом депутатов не менее 20. — Ред.). Потому что без партийных списков на периферии партии никому не нужны. Это была попытка хоть как-то заинтересовать партийные элиты, однако норму отменили осенью 2013 года, — утверждает Кынев.

Отсутствие депутатов от альтернативных партий политолог объясняет мажоритарной системой выборов, при которой побеждает тот, кто занимает первое место относительно большинства. На муниципальных выборах депутатов выбирают в основном именно по этой схеме.

— Побеждает тот, кто консолидирован, а проигрывает тот, кто расколот. Кандидат от власти — один, а оппозиция всегда расколота, — отмечает Кынев.

Другая проблема кроется в том, что кандидатов на выборные должности на муниципальном уровне в принципе бывает сложно найти. Как отмечает политолог Михаил Виноградов, даже «ЕР» иногда это удается с трудом: «Активные люди подчас как минимум не хотят публичить доходы и собственность. Поэтому в органы местного самоуправления приходится набирать бюджетников».

При этом голосов для победы зачастую требуется не так много, и в теории обойти согласованных кандидатов должно быть несложно (чего только стоит история об уборщице поселковой администрации Марине Удгодской, которая в прошлом году на выборах Повалихинского сельского поселения обошла кандидата от «Единой России»).

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Данные ЦИК о прошедших муниципальных выборах показывают, что в целом по стране в половине мунобразований для победы достаточно около 80 голосов (с учетом выборов в малых городах и сельских поселениях). Где-то эта цифра может быть ниже: к примеру, в Рязанской области медианное минимальное число голосов для победы — 31, в Брянской области — 37, а в Омской — 17. При этом по РФ есть 800 депутатов, которым для победы хватило меньше 10 голосов.

— Муниципалитеты бывают разные. Есть муниципалитеты, где меньше тысячи избирателей. Если в муниципалитете, где тысяча избирателей, явка на выборах 30% — приходит 300 человек. В одномандатных округах для избрания кандидату нужно набрать 35–40% голосов. 40% от 300 человек — это 120 голосов, при большой конкуренции и в многомандатных округах для победы может требоваться и меньше, — объясняет Аркадий Любарев.

При этом количество голосов для победы может не достигать критических значений и в крупных городах. К примеру, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году кандидатам обычно нужно было получить минимально до 1500 голосов, чтобы избраться в Совет депутатов, а в Тверском или Пресненском районе кандидаты могли стать депутатами, получив меньше 500 голосов. При этом в муниципальном округе Солнцево, где нижним порогом для прохода в представительный орган стало 1564 голоса, избирателей было в разы больше — 70,5 тысячи человек. В Дорогомилово, где кандидаты проходили в совет, набрав 400–500 голосов, их 35,5 тысячи. На тех выборах явка составила 14,82%.

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