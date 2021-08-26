Мнение: Пройтись по Дерибасовской.

В Одессе полиция скрутила американского гражданина, который был в футболке с надписью “Russia”.

По закону в стране UA не запрещена символика РФ, из этого следует логичный вопрос: Какого хера его останавливают и арестовывают правоохранительные органы?

Следующий уровень — паковать бабушек с пакетами от Партии Регионов.

“Я живу в США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы ребята задержали меня, я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы ребята – расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял по бульвару и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего”.

И разумеется, сразу вспоминается великий Грэм Грин:

“Вы, Джонс, легко отделались. Умойтесь, успокойтесь и поймите: вы не во Флориде. Это не нормальный мир. Это пародия. Для нормального мира здешние обезьяны, в форме они или не в форме, этот маньяк, вообразивший себя президентом, — комедианты. По правде говоря, сюда лучше вообще не совать нос. Но если уж какие-то дела занесли вас в эту клоаку, помните: правила нормального мира тут не работают. Делайте вид, что все нормально, и поскорее возвращайтесь к себе в Майами, — там вы сможете дать полную волю своему негодованию”.



Согласитесь, классика, действительно, знает все…

(С) Путник+KrokooDil

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