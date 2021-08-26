Талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев

Движение «Талибан» (запрещено в России) закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, сообщил источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

Он рассказал РИА «Новости», что афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. По его данным, доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений, в аэропорт пускают только иностранцев.

Один очевидец также рассказал, что талибы останавливают машины посольств перед аэропортом и не позволяют им забрать своих афганских коллег и отвезти в аэропорт.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Афганская диаспора получила согласие властей РФ на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.