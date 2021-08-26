Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана

Из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается, сообщил глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

Правительство страны «по согласованию с партнерами» в Европе объявило о прекращении операции. В среду самолеты ВВС Бельгии совершат «последние пять полетов между Кабулом и Исламабадом», передает ТАСС.

Накануне глава американского государства Джо Байден заявил, что террористическая организация «Исламское государство» ищет возможность ударить по силам США в Афганистане.

Напомним, Бельгия направила в Афганистан четыре транспортных и пассажирских самолета. Было эвакуировано около 1,2 тыс. граждан королевства и ряд афганских беженцев. Большинство из них вывезли в Пакистан.