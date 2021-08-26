Пенсионный фонд объяснил порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей пенсионеры получат на основании данных Пенсионного фонда, им самим никуда обращаться не нужно, сообщил ПФР.

Уточняется, что в том случае, если человек получает две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то Пенсионный фонд и произведет единовременную выплату. Кроме того, указывается, что эта выплата не учитывается при начислении иных мер социальной поддержки. Из не нельзя взыскать задолженности по штрафам, платежам и кредитам. Если пенсию человеку переводят на банковскую карту, то и выплату переведут тем же способом – начислив дополнительно 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.