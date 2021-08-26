Мнение: О политической проституции

Нет, ею промышляют не политики. Смиритесь уже с этим фактом.

И с тем, что путинские 10000 руб., но завтра электорату дороже всей «Прекрасной России будущего». Без коррупции, взяток, но с молочными реками и кисельными берегами.

Зарисовка прямо из жизни

Иду сегодня по Москве, стоит женщина. Такая нищая-нищая, видно, что очень нездоровая, отечное тело, одышка, варикозные синюшные ноги. Жалкая такая женщина, в общем. Носки у ней такие до чуть ли не до колен натянуты, я их помню с детства: у отца такие были, их ещё по “блату доставали”, синенькие с коричневым полосками. Дерматиновые туфли…

И раздаёт агитационные материалы за Единоросса.

Позорище. Старость нажила, а ума нет. ©

И я вот видел сегодня, как листовки за мужа Скабеевой раздавал совсем не активист ЕР, а пожилой худенький мужичонка в потрёпанных одеждах. Ну просто нанятый за какию-нибудь 1000 руб. в день или того меньше.

Закончатся ли у нас люди, готовые продавать Россию за еду?

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