 

Мнение: О политической проституции

26.08.2021, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет, ею промышляют не политики. Смиритесь уже с этим фактом.

И с тем, что путинские 10000 руб., но завтра электорату дороже всей «Прекрасной России будущего». Без коррупции, взяток, но с молочными реками и кисельными берегами.

Зарисовка прямо из жизни

Иду сегодня по Москве, стоит женщина. Такая нищая-нищая, видно, что очень нездоровая, отечное тело, одышка, варикозные синюшные ноги. Жалкая такая женщина, в общем. Носки у ней такие до чуть ли не до колен натянуты, я их помню с детства: у отца такие были, их ещё по “блату доставали”, синенькие с коричневым полосками. Дерматиновые туфли…
И раздаёт агитационные материалы за Единоросса.
Позорище. Старость нажила, а ума нет. ©

И я вот видел сегодня, как листовки за мужа Скабеевой раздавал совсем не активист ЕР, а пожилой худенький мужичонка в потрёпанных одеждах. Ну просто нанятый за какию-нибудь 1000 руб. в день или того меньше.

Закончатся ли у нас люди, готовые продавать Россию за еду?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Белым американцам откачают вакцину в пользу чернокожих и азиатов

12.12 / Мнение: Статья, которую блокирует Фейсбук

22.07 / Минсельхоз ищет способы стабилизировать цены на овощи

08.05 / Врач Серебрянский назвал способы распознать болезни нервной системы по холодным рукам

01.07 / Корреспондент «Новой» смогла получить временный статус «переболел» и QR-код в общепит

05.01 / Фокусник Сергей Сафронов рассказал об интимных тайнах Димы Билана, Сергея Лазарева и Александра Реввы

19.04 / Минюст объявил о ликвидации основанного В.И. Лениным «Общества чистых тарелок»

18.11 / Мнение: Почему россиянки отказываются от абортов?

14.10 / Мнение: Собчак заразила коронавирусом уборщицу, выигравшую выборы

29.08 / В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика