 

В Афганистане остается около 1500 американцев – Блинкен

26.08.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Согласно нашему анализу, начиная с 14 августа, когда начались наши операции по эвакуации, в Афганистане было около 6000 американских граждан, которые хотели уехать. За последние 10 дней около 4500 из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с ближайшими членами семьи”, – сказал Блинкен.

По его данным, за последние 24 часа власти США “напрямую контактировали примерно с 500 американцами и предоставили конкретные инструкции о том, как безопасно добраться до аэропорта”.

“Что касается оставшихся примерно 1000 контактов, которые у нас были, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, мы настойчиво обращаемся к ним несколько раз в день через несколько каналов связи – телефон, электронная почта, текстовые сообщения – чтобы определить, хотят ли они по-прежнему уехать. и получить самую свежую информацию и инструкции для них, как это сделать”, – объяснил госсекретарь.

Он отметил, что некоторых людей уже нет в Афганистане, а некоторые могли сказать неправду, что они американцы.

Блинкен рассказал, что всего с 14 августа Кабул “благополучно покинули” 82,3 тыс. человек. Из них за последние сутки – 19 тыс. 90-ю авиарейсами.

“Только Соединенные Штаты могли организовать и выполнить миссию такого масштаба и такой сложности”, – считает Блинкен.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / В Волгограде загорелся рынок

01.08 / Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

14.02 / В мире: Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму

16.06 / Нефть подорожала после выхода данных о резком снижении запасов в США

20.01 / Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха – глава ОБСЕ

25.02 / Фигурантка дела Шеремета Кузьменко подала документы в ЦИК

31.08 / Акция в Гааге выявила падение интереса к расследованию крушения MH17

16.12 / Лукашевич заявил о бездействии США из-за нападений на российских журналистов

23.06 / Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»

05.01 / Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика