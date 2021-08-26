Мнение: Пенсионная реформа – война против пенсионеров

Несмотря на бодрые рапорты президенту о развитии современной медицинской инфраструктуры все простые граждане на своем опыте регулярно убеждаются что медицина в нашей стране перестает быть доступной. На посещение медучреждения со сдачей необходимых анализов как минимум, требуется значительное время. Даже при наличии денег, но в отсутствии времени человек обследоваться и лечиться не может.

Взрослый человек встроенный в жесткий рабочий график, а таких большинство, зарабатывая деньги, иначе не выжить, почти неизбежно попадает в ловушку отсутствия свободного дневного времени. Именно того периода суток когда подавляющее число поликлиник и работает . Отношение работодателя к наемному рабочему цинично просто: работаешь или увольняешься. Бизнесу не нужны ваши проблемы со здоровьем, бизнесу нужен ваш регулярный труд. Как говорится: нанялся – продался. Ваше дневное время выкупили целиком и полностью, вы им уже не распоряжаетесь, его у вас уже нет. Говоря по простому, деньги есть, но лечиться некогда. Так человек и бежит по жизни, как лошадь, которую постоянно пришпоривают.

Пока человек молод у него есть запас прочности, позволяющий не обращать внимание на развитие болезней, снимая болевые синдромы таблетками и мазями. Таковые активно продаются без всяких рецептов, а услужливая реклама подскажет какие пилюли вас выручат. Под закат жизни человек прибегает с ворохом болячек от которых отмахнуться уже невозможно. Выход человека на пенсию дает самое главное, чего не было ранее – свободное время, которое можно потратить на восстановление своего здоровья. Необходимость лечения многократно возрастает. Организм изношен, возможности самостоятельно сопротивляться недугам резко снижаются, а количество оных еще и растет как снежный ком.

Наконец, вы дожидаетесь выхода на пенсию. С вас снимают упряжку и вы вольным ветром мчитесь в поликлинику за остатками условно бесплатной медицинской помощи. Почему условно бесплатной? Во первых, вы оплатили ее заранее своими налогами, во вторых, за лекарства платить все равно придется. Времени теперь вагон и не испугать вас никакими очередями, переждете любую. Поздновато конечно спохватились, но как говориться лучше позже чем никогда. Чем никогда… хм… А это – идея! Именно эта идея и заложена в нынешней пенсионной реформе. Человек не будет лечиться никогда. Пока работает- некогда, а дотянет до нынешних сроков выхода на пенсию – поздно. Как там в грустной поговорке: поздно пить боржоми, когда почки отвалились.

Это еще не конец истории. Подумайте сами: работающие люди в поликлиники не ходят, потому что не могут бросить работу, а после реформы не будут ходить и пенсионеры. Сейчас часть прорывается за флажки трудовых будней, а до новых сроков большинству не дотянуть. Количество пациентов уменьшится и количество бесплатных медучреждений можно тоже уменьшить, чего они пустые стоять будут? Уверен, в людоедской логике нашего правительства это заранее просчитывается. Еще момент: когда пенсионеры вымрут, нация же помолодеет? Отлично? Для людоедов – да!



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