В РФ решили классифицировать отели по системе «все включено» с 2022 года

Систему классификации отелей, которая будет работать по системам «все включено» и «ультра все включено» планируют запустить в следующем году в пилотном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания в Анапе.

«Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме [классификацию] по отелям «все включено» и «ультра все включено». Чтобы турист понимал, что получит», – отметила Догузова в ходе совещания в Анапе, передает ТАСС.

Она отметила, что это связано с наличием жалоб от туристов на качество сервиса в отелях, как правило, привыкших к отдыху на зарубежных курортах, где стандарты системы «все включено» отличаются от российских. «В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте», – сообщила глава Ростуризма.

По словам Догузовой, большинство отелей в РФ не соответствуют заявленной «звездности». «Системная проблема. Если отели классифицированы, <…> большинство не соответствуют той «звездности», которая заявлена», – сказала глава ведомства.

Она добавила, что речь не идет обо всех отелях в России, однако проблема распространена достаточно сильно. Проблемы обычно касаются питания, чистоты и «технологических нюансов», уточнила Догузова.

Кроме того, глава Ростуризма подчеркнула, что классификация является обязательной, и работа неклассифицированных отелей является нелегитимной.

В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе «все включено».