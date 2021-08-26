Байден заявил, что РФ известно местонахождение хакеров

Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, сообщил президент США Джо Байден.

Он назвал кибербезопасность «глобальной проблемой». Байден сообщил, что США призвали G7 «привлекать к ответственности» страны, которые «укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели». Он также рассказал, что на встрече с главой российского государства «ясно дал понять», что ждет от Владимира Путина привлечения хакеров к ответственности. Байден утверждает, что российским властям известно, кто совершает киберпреступления и где эти люди находятся, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).