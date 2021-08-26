На Украине назвали шуткой предложение стать оператором «Северного потока – 2»

Глава ГТС Украины Сергей Макогон пояснил, что его предложение об управлении газопроводом «Северный поток – 2» было шуткой.

В Facebook в комментариях к новости о решении немецкого суда Макогон заявил, что Украина хочет стать оператором «Северного потока – 2». Однако позднее он дополнил комментарий: «Upd. Это шутка».

Напомним, Макогон заявил, что оператор газотранспортной сети Украины намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2». Перед этим действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза.