 

На Украине назвали шуткой предложение стать оператором «Северного потока – 2»

26.08.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава ГТС Украины Сергей Макогон пояснил, что его предложение об управлении газопроводом «Северный поток – 2» было шуткой.

В Facebook в комментариях к новости о решении немецкого суда Макогон заявил, что Украина хочет стать оператором «Северного потока – 2». Однако позднее он дополнил комментарий: «Upd. Это шутка».

Напомним, Макогон заявил, что оператор газотранспортной сети Украины намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2». Перед этим действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

23.12 / Постпреда Германии проводили из СБ ООН афоризмом Жванецкого

26.05 / Офицер Нацгвардии торговал оружием в Черкассах – СБУ

09.07 / Дело Шеремета. Рассмотрение апелляции Антоненко на содержание под стражей отложили

08.05 / Шендерович оскорбил День Победы

07.02 / Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала о депутатской зарплате

16.09 / Разработана технология для молекулярного нанодвигателя, работающего на воде

18.09 / Жители штата Мичиган рассказывают о своих предвыборных предпочтениях

15.07 / Алжирский суд приговорил двух бывших премьеров к тюремным срокам

01.01 / Мокрик: В 2020 году украинская власть ушла на самоизоляцию. Только не от COVID-19, а от здравого смысла и от законов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика