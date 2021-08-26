 

Больше “синенькие” не жарю: рецепт запеченных баклажанов под сыром

26.08.2021, 1:08, Разное
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Недостаток жареных баклажанов в том, что овощ впитывает большое количество масла. Я нашла альтернативу этому блюду – теперь запекаю синенькие в духовке. И времени на приготовление требуется меньше, и результат неизменно потрясающий.

Баклажаны с помидорами и сыром

Приготовление блюда не требует особых кулинарных навыков.

Пару крупных баклажанов мою, нарезаю на кружочки толщиной около 0,5-1 см. Отправляю их в глубокую миску, солю и хорошо перемешиваю.

Помидоры – стараюсь подбирать по диаметру такие же, как и баклажаны – также нарезаю кружочками. Готовлю заправку: выдавливаю в соусник 2-3 зубчика чеснока, соль и перец, немного паприки, мелко порезанный или сушеный базилик. Ингредиенты берите на свой вкус: возможно, кому-то такое количество чеснока покажется большим или недостаточным. Это же касается базилика – приправу любят не все. Заливаю все оливковым маслом, хорошо перемешиваю.

На баклажанах с обеих сторон делаю надрезы сеточкой.

Выкладываю овощи на противень, застеленный пергаментом.

Сначала смазываю их ароматным маслом из заправки (использую при этом кисточку), затем выкладываю на кружочки смесь чеснока и приправ.

Отправляю на 15 минут в духовку (температура – 200 градусов). Мелко натираю любой твердый сыр. По прошествии времени достаю противень, укладываю на каждый баклажан кружочек помидора.

Сверху – сыр.

Отправляю в духовку еще на 15 минут.

Перед подачей выкладываю овощи на тарелку. Украшаю листиками петрушки.



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