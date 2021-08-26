Волчиха, изрыгающая пламя

Лесной пожар в Свердловской области вплотную подошел к городам, пожарные позвали на помощь волонтеров.

Полыхает гора Волчиха, что в пяти километрах от города Ревда, в семи — от Первоуральска и в сорока от Екатеринбурга. Сотрудников горнолыжного курорта, находившихся на рабочих местах, экстренно эвакуировали. Пожарные обратились к уральцам с просьбой о помощи.

Как написал в своем обращении помощник начальника караула 65-й пожарной части прапорщик Медведев, требуется помощь добровольцев. В течение часа на призыв откликнулось более ста человек. Люди, некоторые не успев переодеться, торопились из рабочих офисов сразу в самое пекло. Девчонки, которых не допустили к тушению пожара даже в респираторах, везли сменную одежду для волонтеров, воду и еду.

— Масштабные лесные пожары мне раньше не приходилось тушить, — рассказал «Новой газете» Михаил Токмаков, волонтер из Первоуральска, — но я не сомневаюсь, что мы справимся. Многие горожане выехали на помощь. Я был дома, когда с балкона увидел пожар. Стал в соцсетях узнавать, что случилось, и увидел запись, что требуются добровольцы. Ни секунды не сомневался, что нужно ехать. Другие ребята так же реагировали.

По словам Азата Салихова, заместителя губернатора Свердловской области, пожар на горе Волчихе возник неожиданно, еще в обед ничего не предвещало беды. Специалисты полагают, что причиной мог стать поджог.

— В 13.20 поступила информация о том, что на автодороге Р-354 на 101 км произошло распространение природного пожара в сторону горнолыжного курорта «Волчиха» и СНТ «Волчиха», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — Сотрудниками полиции перекрыт участок автомобильной дороги Р-242 «Екатеринбург — Пермь» с 300 км по 326 км. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск. Проведено информирование населения и автомобилистов.

В тушении пожара участвует вертолет «Ми-8» МЧС России. Всего в ликвидации пожара задействованы 71 человек и 17 единиц техники представителей Авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев. Был использован пожарный поезд. Объем воды в специализированном составе — 68 кубических метров, что сопоставимо с 25 автомобильными цистернами.

— Только что я съездил на место, посмотрел, что происходит, — рассказал «Новой газете» Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга. — Завтра я соберу людей, с утра поедем тушить. Там много разрозненных очагов возгораний. В темноте леса виден огонь во многих местах, где-то он низовой, а где-то уже на большие деревья перекинулся. Чуть дунет ветер, моментально все вспыхнет с новой силой.

«Нужно собрать около тысячи человек, чтобы потушить огонь как можно быстрее. Есть места на трассе, где из-за дыма дышать невозможно».

Фото: Соня Радостина

Фото: Соня Радостина

Из садового товарищества «Флюс» эвакуированы 30 человек. Огонь от поселка уже в километре. Как сообщили в областном МЧС, для размещения людей подготовлен пункт временного размещения на базе школы №16 в селе Новоалексеевское. Тушение пожара в Первоуральском городском округе Свердловской области продолжается. К месту пожара направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино. Для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты.

С наступлением ночи тушение пожара приостановили, волонтеров попросили не заниматься самодеятельностью, чтобы никто не потерялся в лесу. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что сил и средств для тушения пожара достаточно, помощь добровольцев пока не требуется. Трассу, на которой скопилась многокилометровая пробка, открыли.

Как сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, площадь природных пожаров в регионе сейчас составляет около 1775 гектаров. Всего на данный момент действуют 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. С огнем борются 470 спасателей. Ситуация усугубляется аномальной жарой, более 30 градусов. Синоптики обещают грозу, поэтому есть надежда справиться с огнем быстрее.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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