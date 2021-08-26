“Шахтер” сыграл вничью с “Монако” и вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

После выездной победы со счетом 1:0 футболистам украинской команды требовалось не проиграть. Однако общий счет противостояния сравнялся уже на 18-й минуте ответного матча – на добивании удачно сыграл Виссам Бен-Йеддер.

На 39-й минуте нападающий “Монако” удвоил счет.

На 74-й минуте матча игрок “Шахтера” Марлос сократил счет до минимума (1:2) и сравнял результаты по итогам двух поединков: 2:2.

Основное время победителя противостояния не определило, арбитр назначил дополнительное время. На его исходе, на 114-й минуте поединка, игрок французского клуба Рубен Агиляр срезал мяч в собственные ворота.

Результат поединка в Харькове позволил “Шахтеру” пройти “Монако” по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле (Турция).

Контекст:

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” дважды с одинаковым счетом 2:1 победил “Генк” – сначала в Бельгии, а потом и в Киеве.

В Лиге чемпионов УЕФА заявлен еще один украинский клуб – “Динамо” (Киев). Он вступит в борьбу в групповом турнире, куда попал напрямую.

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