Чехия разрешила въезд украинцам – но не всем

Въезд в Чехию разрешен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации одной из вакцин, сертифицированных в Европе:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Covishield (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen (Johnson & Johnson).

В подтверждение вакцинации необходимо предоставить COVID-сертификат в приложении “Дія”. Для въезда нужно, чтобы после введения последней дозы прошло 14 дней. Кроме того, необходимо заполнить анкету на специальном сайте чешского правительства – ее в распечатанном или электронном виде следует подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.

Кроме того, в Чехию могут попасть украинцы, имеющие вид на жительство в стране или других странах Евросоюза, а также получившие разрешение на въезд в исключительных ситуациях – они могут въехать без свидетельства о вакцинации, но должны предъявить негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, через пять дней сдать повторный тест, а до получения его результатов находиться на домашней самоизоляции.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев Дания, Германия, Эстония, Литва и Латвия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Франция, Финляндия, Швеция, Испания, Португалия.

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