У Украины и США нет недоразумений относительно “Северного потока – 2” – Маркарова

“У нас нет недоразумений относительно самого “Северного потока – 2″. И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом”, – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что принятие решения о санкциях – это суверенное право США, независимо от того, нравится ли это украинцам.

“Но мы совершенно четко ощущаем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы “Северный поток – 2” не стал оружием против Украины и региона. Мы продолжаем активную работу против “Северного потока – 2″, предоставляя нашим партнерам информацию относительно всех компаний”, – объяснила Маркарова.

По словам посла, недавно санкции ввели против еще двух судов.

“Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить”, – подчеркнула Маркарова.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

25 августа суд в Германии отказался освободить “Северный поток – 2” от выполнения правил Евросоюза, требующих, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

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