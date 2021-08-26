 

Собянин оценил наполнение бюджета Москвы

26.08.2021, 0:16, Новости дня
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Наполнение бюджета Москвы «идет достаточно неплохо», сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он не исключил, что в 2021 году власти «остановятся» на 115 млрд рублей, которые уже «заимствовали, и на этом прекратят заимствования». Мэр отметил, что город, как и РФ в целом, «переживают сложный период с точки зрения экономики». При этом «Москва преодолела основные вызовы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «ТВ Центр».

В 2021 году власти города вышли на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Предельный объем заимствований на год установлен на уровне 396 млрд рублей. Были выпущены «зеленые» облигации – доходы от них идут на защиту окружающей среды.

Напомним, осенью 2020 года заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что экономика Москвы полноценно восстановится и вернется в прежнюю динамику к концу 2021 года или к середине 2022 года.



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