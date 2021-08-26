 

Когда в голове — «Дяга» – Личное мнение

26.08.2021, 0:10, Разное
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Недолго думая, Тимати запустил булыжник в огород своей бывшей сожительницы Анастасии Балконской-Решёткиной.


Фото: Соцсети

Показав, как дочь сёрфит, Юнусов заявил, что не хочет, чтобы та выросла похожей на Настю и её товарок.

Процитирую:

Я не готовлю Олимпийского чемпиона и вообще не рассматриваю это как профессию дочери, просто хочу что бы далее при выборе локаций, доминировали: Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаи и Монако.

Решёткина очень любит обе локации: и Дубай, и Монако.


Фото: Соцсети

Там она может:

а) посидеть в ресторане,
бэ) погулять по магазинам,
вэ) пофоткаться.

Выражаюсь их языком, простите.

Этим тремя пунктами интересы и устремления гражданки Решёткиной и иже с нею, как мне кажется, и ограничиваются.

Странно это, конечно.

С Настиной компаньонкой Рудовой — всё понятно: ей — почти 40. Наташка застряла башкой в году эдак в 2004. Наверное, ещё помнит «Дягу» и олигархов. Но Решёткиной-то — всего 25 лет. Другое, твою мать, поколение!

По идее должна интересоваться чем-то большим, чем фотки на фоне «Паруса» и сумка «Шонэль». Не Боня ведь она и не Рудова! Хотя бы по возрасту, но нет: в голове у нею — та же «Дяга».

Шопинг в Дубае, посиделки в Монако, «любимый мущщина» на частом джете. Не удивительно, что Тимати её такую — скучную и отсталую — слил. По паспорту — девка, а по образу мыслей — бабка.

Мир ведь — он такой огромный, классный, в нём так много всего!

Дубай и Монако — это не те места, где интересно находиться активному, продвинутому, любопытному человеку, живущему не ради того, чтобы пожрать ртом устриц и высрать их жопой. Ну, и натянуть на эту жопу красные труселя, которые, если внимательно слушать бабушку Боню, вам подарит мужик.

А вы куда хотите поехать? Где побывать? Чем любите заниматься в поездках? Тоже, небось, как Настька в ресторанах «сидите» и по магазинам «гуляете»?

А, ну-ка признавайтесь!

Источник: Лена Миро



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