Когда в голове — «Дяга» – Личное мнение
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Недолго думая, Тимати запустил булыжник в огород своей бывшей сожительницы Анастасии Балконской-Решёткиной.
Фото: Соцсети
Показав, как дочь сёрфит, Юнусов заявил, что не хочет, чтобы та выросла похожей на Настю и её товарок.
Процитирую:
Я не готовлю Олимпийского чемпиона и вообще не рассматриваю это как профессию дочери, просто хочу что бы далее при выборе локаций, доминировали: Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаи и Монако.
Решёткина очень любит обе локации: и Дубай, и Монако.
Фото: Соцсети
Там она может:
а) посидеть в ресторане,
бэ) погулять по магазинам,
вэ) пофоткаться.
Выражаюсь их языком, простите.
Этим тремя пунктами интересы и устремления гражданки Решёткиной и иже с нею, как мне кажется, и ограничиваются.
Странно это, конечно.
С Настиной компаньонкой Рудовой — всё понятно: ей — почти 40. Наташка застряла башкой в году эдак в 2004. Наверное, ещё помнит «Дягу» и олигархов. Но Решёткиной-то — всего 25 лет. Другое, твою мать, поколение!
По идее должна интересоваться чем-то большим, чем фотки на фоне «Паруса» и сумка «Шонэль». Не Боня ведь она и не Рудова! Хотя бы по возрасту, но нет: в голове у нею — та же «Дяга».
Шопинг в Дубае, посиделки в Монако, «любимый мущщина» на частом джете. Не удивительно, что Тимати её такую — скучную и отсталую — слил. По паспорту — девка, а по образу мыслей — бабка.
Мир ведь — он такой огромный, классный, в нём так много всего!
Дубай и Монако — это не те места, где интересно находиться активному, продвинутому, любопытному человеку, живущему не ради того, чтобы пожрать ртом устриц и высрать их жопой. Ну, и натянуть на эту жопу красные труселя, которые, если внимательно слушать бабушку Боню, вам подарит мужик.
А вы куда хотите поехать? Где побывать? Чем любите заниматься в поездках? Тоже, небось, как Настька в ресторанах «сидите» и по магазинам «гуляете»?
А, ну-ка признавайтесь!
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Источник: Лена Миро
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