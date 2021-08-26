 

Путин разрешил чиновникам оставить иностранное гражданство

26.08.2021, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…если избавиться от второго паспорта «невозможно».

Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил гражданам РФ с двумя паспортами вступать в государственные должности и оставаться на них, если они никаким образом не могут избавиться от иностранного гражданства. Соответствующие документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Агитация на улицах перед голосованием по поправкам к Конституции. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — сказано в указе.

Что такое «независящие от чиновника причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

В указе Путин призывает таких госслужащих «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства.

Чиновников с двумя паспортами будут назначать на должность только по контракту, срок действия которого не превышает срока действия решения комиссии по вопросам гражданства в отношении конкретного гражданина.

Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их в должности до 15 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без ума от поправок

Почему чиновники и знаменитости считают голосование за Конституцию настолько важным: хит-парад странных объяснений

Принятые в 2020 году по инициативе Путина поправки к Конституции РФ установили запрет на иностранное гражданство для госслужащих. Тему запрета двух паспортов для чиновников использовали и в публичной агитации перед голосованием о поправках, а в апреле 2020 года Госдума РФ окончательно приняла закон, устанавливающий ограничения «для замещения государственных и муниципальных должностей <…> и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».

Также обсуждалась возможность внести через поправки к Конституции запрет на недвижимость за рубежом для чиновников, однако от этой идеи отказались.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / В Москве открылась выставка детских рисунков “Наследие моего района”

01.07 / 60 лет со дня рождения леди Дианы: 15 интересных фактов о народной принцессе

02.06 / Мнение: Эпидемия фастфуда, ГМО с помощью CRISPR и насекомоедение без предрассудков

23.01 / В Краснодаре арестовали адвоката Беньяша

24.05 / Авиакомпания «Белавиа» запросила разрешение на выполнение рейсов Донецк-Луганск

11.08 / Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

25.02 / Ученые предупредили о кардинальных изменениях в глобальной погоде из-за Мирового океана

05.11 / Названа причина необходимости закрывания крышки унитаза при смывании

01.10 / В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

28.06 / Мнение: О России после Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика