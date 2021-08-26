Путин разрешил чиновникам оставить иностранное гражданство

…если избавиться от второго паспорта «невозможно».

Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил гражданам РФ с двумя паспортами вступать в государственные должности и оставаться на них, если они никаким образом не могут избавиться от иностранного гражданства. Соответствующие документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Агитация на улицах перед голосованием по поправкам к Конституции. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — сказано в указе.

Что такое «независящие от чиновника причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

В указе Путин призывает таких госслужащих «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства.

Чиновников с двумя паспортами будут назначать на должность только по контракту, срок действия которого не превышает срока действия решения комиссии по вопросам гражданства в отношении конкретного гражданина.

Действующие чиновники с двумя гражданствами должны будут направить обращения с просьбой оставить их в должности до 15 ноября.

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Принятые в 2020 году по инициативе Путина поправки к Конституции РФ установили запрет на иностранное гражданство для госслужащих. Тему запрета двух паспортов для чиновников использовали и в публичной агитации перед голосованием о поправках, а в апреле 2020 года Госдума РФ окончательно приняла закон, устанавливающий ограничения «для замещения государственных и муниципальных должностей <…> и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».

Также обсуждалась возможность внести через поправки к Конституции запрет на недвижимость за рубежом для чиновников, однако от этой идеи отказались.

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