 

Призерке Олимпиады в Токио, подарившей квартиру тренеру, дали еще одну

25.08.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Утром Коляденко сообщила, что дарит однокомнатную квартиру в Ирпене, подаренную ей областными властями, своему тренеру, у которого, как и у самой спортсменки, нет своего жилья. Она поблагодарила тренера за поддержку и вклад в ее победы и отметила, что тренеров в Украине “к сожалению, оставляют без внимания”.

“Я ему очень благодарна и это был такой поступок благодарности. Пост я писала эмоционально. Я думаю, что у меня получилось зацепить людей, которые могут изменить ситуацию в нашей стране для тренеров”, – сказала Коляденко.

Городские власти Ирпеня решили в этой ситуации подарить еще одну квартиру спортсменке.

“Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам – если такая ситуация, надо вручать две квартиры!” – заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Контекст:

Коляденко получила на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Она победила Анастасию Григорьеву из Латвии. В полуфинале украинка проиграла лидеру мирового рейтинга, четырехкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал призерам Олимпиады построить инфраструктуру, “которой будут завидовать другие сборные”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Против 46 граждан Белоруссии завели дела за насилие в отношение милиции

29.07 / Украина готова к закупке вакцины Pfizer для прививок третьей дозой – Минздрав

25.08 / Компания Apple получила патент на датчик обезвоживания в умных часах

01.05 / Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

28.12 / Эксперт оценил причины крушения рыболовецкого судна «Онега»

19.07 / Лидеры ЕС продолжают переговоры о восстановлении экономики и бюджете

29.07 / Лидер Green Grey заявил об убийстве на Украине русского языка

10.07 / Гриценко о пленках Деркача: Знаю Порошенко давно и хорошо. Нет сомнений, что это его голос

19.10 / Европейские СМИ написали о глубоких корнях «памяти о насилии» у чеченцев

06.01 / Церемонию вручения премии”Грэмми” перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика