Призерке Олимпиады в Токио, подарившей квартиру тренеру, дали еще одну

Утром Коляденко сообщила, что дарит однокомнатную квартиру в Ирпене, подаренную ей областными властями, своему тренеру, у которого, как и у самой спортсменки, нет своего жилья. Она поблагодарила тренера за поддержку и вклад в ее победы и отметила, что тренеров в Украине “к сожалению, оставляют без внимания”.

“Я ему очень благодарна и это был такой поступок благодарности. Пост я писала эмоционально. Я думаю, что у меня получилось зацепить людей, которые могут изменить ситуацию в нашей стране для тренеров”, – сказала Коляденко.

Городские власти Ирпеня решили в этой ситуации подарить еще одну квартиру спортсменке.

“Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам – если такая ситуация, надо вручать две квартиры!” – заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Контекст:

Коляденко получила на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Она победила Анастасию Григорьеву из Латвии. В полуфинале украинка проиграла лидеру мирового рейтинга, четырехкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал призерам Олимпиады построить инфраструктуру, “которой будут завидовать другие сборные”.

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