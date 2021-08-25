Тодуров заявил, что украинцы с тяжелыми заболеваниями умирают дома

“Деньги ходят за пациентом” – красиво звучит. На практике это выглядит так: мы будем лечить только тех, за кем пришли деньги. Сегодня в клиниках просто перестали принимать тяжелых больных. Сегодня все больницы лечат рентабельных больных. Холецистит рентабельный – мы его берем, перитонит не рентабельный – мы его не берем. Тяжелые пациенты умирают дома”, – сказал он.

По словам кардиохирурга, медучреждениям “нет смысла брать тяжелых пациентов”.

“Раньше, когда был централизованный бюджет, мы как-то его распределяли, и было вопросом чести для хирурга прооперировать тяжелого больного. Сегодня главный врач скажет такому хирургу: “Не надо браться за опухоль головки поджелудочной железы. Этот больной пролежит два месяца и съест у нас полмиллиона гривен, я запрещаю тебе брать таких больных и оперировать”. Вот на этом заканчивается”, – объяснил Тодуров.

Он отметил, что “по принципу рентабельности” работают частные клиники, “поэтому все тяжелые случаи пока стекаются в государственные клиники”.

“Когда и нас еще переведут на хозрасчет, я не знаю, куда пойдут эти больные”, – заявил Тодуров.

Контекст:

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

Предыдущий глава Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Украины Владимир Зеленский.

Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Он заявил, что реформа не адаптирована к украинским реалиям, и обещал, что министерство разработает “справедливые тарифы”, по которым будут финансировать отрасль.

Опрос, проведенный в Украине в начале мая 2021 года Социологической группой “Рейтинг”, показал: 54% украинцев считают, что первоочередной задачей власти в медицинской сфере является обеспечение тяжелобольных граждан бесплатными лекарствами.

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