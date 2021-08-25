 

В Украине появилась первая женщина – бригадный генерал

25.08.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают в пресс-службе Минобороны Украины, Остащенко – не только первая женщина – глава одного из командований в ВСУ, но и первая женщина – бригадный генерал.

“На командных должностях в ВСУ – командирами рот, взводов и минометных батарей – находится около сотни военнослужащих-женщин. Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего, и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина – бригадный генерал”, – говорил министр обороны Украины Андрей Таран в июле, когда Остащенко была назначена на должность командующей медицинскими силами ВСУ.

Остащенко родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего. Она окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на курсах армий государств – НАТО. В Кранфильдском университете Великобритании окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства.

Верховная Рада ввела новые воинские звания – бригадный генерал и коммодор – в июне 2020 года, чтобы приблизить воинские звания в Украине к стандартам НАТО. Бригадный генерал соответствует прежнему генерал-майору. 

Контекст:

Численность ВСУ на июль 2020 года составляла 250 тыс. человек, сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью “АрміяInform”.

В Украине две женщины получили генеральское звание. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала в октябре 2018 года начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Второй в марте 2020 года стала также сотрудница СБУ Юлия Лапутина. 18 декабря 2020 года она была назначена министром по делам ветеранов.

В последнем опубликованном рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За последние два года страна поднялась на 10 позиций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов

25.04 / Huawei отказывается от 5G-модемов на смартфонах

17.08 / Взрыв прогремел на пути российско-турецкого патруля в Сирии

28.03 / FAZ – немцы хотят меньше работать и чаще отдыхать

04.08 / Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины

11.10 / В мире: Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

24.06 / В Одесской области в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

08.02 / Hill – США задумались о возвращении в Совет ООН по правам человека

28.02 / Верещук: Для получения помощи по безопасности от США Украина должна выполнить ряд условий

25.05 / В Киеве мужчина с битой напал на автомобиль. Пострадавшие сообщили, что он связался с ними и признал вину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика