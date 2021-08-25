 

Россия объяснила перезахоронение советского генерала Якунина в Латвии

25.08.2021, 23:22, Новости дня
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Могилу советского генерал-майора Николая Якунина, который погиб при освобождении Латвии от нацистов, в городе Мадона перенесут на братское кладбище, сообщило посольство России.

Посольство прокомментировало в Facebook сообщения СМИ относительно запланированной местными властями на 26 августа «эксгумации и последующего перезахоронения останков» Якунина. В посольстве подтвердили, что ходатайство латвийской стороны «было удовлетворено в установленном российским законодательством порядке». Посольство ссылается на соглашение 2007 года о статусе латвийских захоронений в РФ и российских захоронений в Латвии.

Представители РФ будут присутствовать при эксгумации. Захоронение на советском воинском кладбище «будет сопровождаться торжественно-траурной церемонией». «Вопрос об установке на будущем месте погребения имеющегося памятника или о создании нового в настоящее время рассматривается», – сказано в сообщении.

Посольство заявило, что могила сейчас находится на территории школы. Прежде это было «место, достойное упокоения героя, там принимали в пионеры, учили детей ценить вклад, в том числе и их родителей и дедов, в Победу над нацизмом». Однако «в условиях, когда «антисоветизм» и разрушение памятников стали частью государственной политики современной Латвии, оставлять генерал-майора во дворе школы, где ученикам гордо рассказывают о так называемой «советской оккупации», а не о героях 201 латышской стрелковой дивизии или 130 латышского стрелкового корпуса», дипломаты «считают неуважительным к его памяти».

Напомним, латвийский посол в РФ Марис Риекстиньш заявлял, что отношения Латвии и РФ находятся на самом низком уровне со времен холодной войны, главным поворотом стали события 2014 года на Украине.



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