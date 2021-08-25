Курц рассказал о закрытых переговорах с Лавровым в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ему «было очень приятно встретиться» в Вене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На переговорах, по словам канцлера, обсуждались борьба с коронавирусом, ситуации в Афганистане и Белоруссии. Кроме того, как сообщил Курц, «переговоры были посвящены гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству». Также стороны обсудили «отношениям между ЕС и Россией», передает ТАСС.

Напомним, переговоры проводились в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.