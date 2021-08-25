 

Лондон выразил надежду на участие Путина в климатической конференции в Глазго

25.08.2021, 23:22, Новости дня
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На встрече со специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым посол Великобритании Дебора Броннерт выразила надежду на участие Владимира Путина в климатической конференции в Глазго, сообщил Кремль.

Эдельгериев и Броннерт «обсудили итоги» июльского совещания на уровне министров, которое состоялось в Лондоне. Эдельгериев полагает, что «при всех положительных моментах, таких как возобновление участия США в многосторонних климатических переговорах, в ходе совещания вновь проявились многочисленные разногласия между странами», сообщается на сайте Кремля.

Он указал на опасения многих стран в связи с тем, что «правила осуществления статьи 6 Парижского соглашения могут быть не приняты» на конференции в Глазго. Однако Эдельгериев поддержал инициативы Лондона «в отношении углеродных рынков, а также лесов и других наземных экосистем».

Кроме того, на встрече рассматривался «проект заявления об устойчивом лесо- и землепользовании», который собираются принять в Глазго. Москва призвала «следовать тексту и духу Парижского соглашения». Была подчеркнута важность «лесных климатических проектов для достижения температурных целей». Броннерт «проявила живой интерес к разрабатываемой в настоящее время Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

И Россия, и Великобритания признают, что между ними есть разногласия, но «борьба с изменением климата» является сферой, в которой «сотрудничество является возможным и необходимым». Эдельгериев и Броннерт «договорились продолжить взаимодействие по широкому кругу вопросов с тем, чтобы обеспечить успех конференции сторон в Глазго».

Напомним, 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится в ноябре в шотландском Глазго, участие в ней примут в том числе и мировые лидеры. Их встреча запланирована на 1–2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели.



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