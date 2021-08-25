Когда хочется чего-то большего: креативные варианты макияжей, которые и в тренде, и делаются за 5 минут

Время от времени стоит менять свой привычный макияж на что-то более яркое, эффектное и необычное, чтобы выглядеть привлекательно и находиться в центре внимания. Однако далеко не всегда у нас есть достаточно опыта, навыков и знаний, чтобы сделать действительно что-то фантастическое. Вот некоторые советы по выполнению макияжа, подчеркивающего красоту, который можно выполнить в кратчайшие сроки.

Тени в слезном канале (главное фото)

Если вам надоело наносить тени просто на веко, то стоит несколько поэкспериментировать. Красиво смотрится такое косметическое средство в области слезного канала. Украшать эту зону можно совершенно по-разному, не забывая дополнить макияж подводкой и тушью.

Сердечко

Можно достаточно быстро и просто создать романтический образ. Для этого нужно просто взять красную подводку для глаз и с ее помощью нарисовать сердечко в области брови. Смотрится это просто восхитительно. Если нет подводки, то можно просто нарисовать форму белым консилером и закрасить ее красными тенями.

Звездный взгляд

Стоит приобрести несколько блесток или стразиков в виде звездочек и приклеить их в ряд над веком. Чтобы выполнить эту процедуру очень четко, лучше использовать пинцет.

Красивые облака

Этот макияж вдохновил любителей Instagram благодаря использованию специальных фильтров. Изначально нужно покрыть щеки и нос своим любимым оттенком. Затем нанести на кисточку консилер или белую краску и нарисовать небольшие облака.

Использование хайлайтера

Нужно взять свой любимый хайлайтер и нанести его на все лицо. Важно это делать максимально аккуратно, а не беспорядочно. Это позволит придать коже особую привлекательность и красивое сияние.

Цветочный контур

Белая подводка для глаз является универсальным вариантом. С ее помощью можно нарисовать на лице множество фигур, и это не будет выглядеть аляповато. Чтобы сделать свой образ женственным и милым, стоит нарисовать вокруг глаз красивые цветы.

Черно-белый контур

Такой вариант макияжа выглядит достаточно эффектно и вместе с тем строго и лаконично. Для его создания нужно нарисовать линии в области верхнего и нижнего века черным и белым лайнером.

Подводка с яркими тенями

Нужно нанести тени так, как вы обычно наносите подводку, а затем тщательно растушевать их на веке. После этого добавить лайнер яркого контрастного оттенка. Можно выбрать любые цветовые решения на свой вкус.

Цветные точки

Чтобы выглядеть ярко, весело и эффектно, стоит нарисовать на веках точки разного цвета. Независимо от того, делаете вы это при помощи подводки или теней, не стоит перегружать свой образ большим количеством элементов.

Стиль ретро

Чтобы визуально увеличить глаза, стоит использовать этот красивый ретромакияж. Сделать его достаточно просто, самое главное – попрактиковаться.