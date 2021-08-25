 

Huawei наделил ноутбуки качествами смартфонов

25.08.2021, 22:58, Новости дня
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Как пояснили эксперты, примерно пять лет назад китайская компания Huawei произвела настоящую революцию в сфере ноутбуков, запустив процесс сближения их со смартфонами.

Это и не удивительно, говорят специалисты. Ведь изначально Huawei выпускал именно смартфоны. И в середине прошлого десятилетия никто даже не догадывался, насколько приблизить друг к другу можно эти устройства.

Например, уже сейчас никого не удивляет наличие у ноутбука сенсорного экрана. Также эксперты указывают на новые ноуты, у которых батарея обеспечивает по 10-11 часов автономной работы. Причем, они же еще получают быстрые зарядные устройства, как смартфоны. Наконец, есть дактилоскопические датчики, микрофоны и камеры, возможность осуществлять звонки по интернет-мессенджерам и прочие «примочки». Которые объединяют эти виды гаджетов.



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