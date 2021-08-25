Платежная система WhatsApp станет проще и надежнее

В платежной системе популярного мессенджера WhatsApp Pay появилась новая кнопка, сообщают разработчики. Благодаря ей, можно отправлять денежные средства буквально в один клик.

Пока еще данный инструмент доступен только на уровне бета-тестирования. Однако вскоре его моно будет найти и на основной версии ПО. Как пояснили представители администрации WhatsApp, они намерены сделать все, чтобы их фирменная платежная система стала простой в использовании и максимально надежной.

В данный момент разработчик может похвастать тем, что с новой кнопкой пользователям больше не придется открывать дополнительное меню, а также искать нужную функцию для отправки денег. О сроках появления кнопки в стабильных версиях приложения будет сообщено дополнительно.