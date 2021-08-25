Рейс вице-президента США из Сингапура во Вьетнам задержали из-за подозрений на “гаванский синдром” в Ханое

Термин “аномальный инцидент, связанный со здоровьем” власти США используют для описания “гаванского синдрома”, последствий атак с использованием “направленной энергии”.

Самолет Харрис должен был вылететь из Сингапура в 16.00 по местному времени, написало агентство Bloomberg, но в итоге отправился в Ханой в 19.30.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил CBS News, что этот инцидент согласуется с предыдущими сообщениями о случаях “гаванского синдрома” на Кубе и во всем мире. Этот случай был серьезным, как минимум одного чиновника нужно было эвакуировать, отметил источник телеканала.

По его словам, во Вьетнаме ранее регистрировали случаи “гаванского синдрома”.

Контекст:

Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или “направленной энергии”. Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае.

Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название “гаванский синдром”.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это “атаками кубинского правительства”. “Гаванский синдром” вызвал тошноту у американских дипломатов и сотрудников разведки. В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать из Кубы.

Куба отрицает ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.

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