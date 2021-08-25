 

Рейс вице-президента США из Сингапура во Вьетнам задержали из-за подозрений на “гаванский синдром” в Ханое

25.08.2021, 22:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Термин “аномальный инцидент, связанный со здоровьем” власти США используют для описания “гаванского синдрома”, последствий атак с использованием “направленной энергии”.

Самолет Харрис должен был вылететь из Сингапура в 16.00 по местному времени, написало агентство Bloomberg, но в итоге отправился в Ханой в 19.30.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил CBS News, что этот инцидент согласуется с предыдущими сообщениями о случаях “гаванского синдрома” на Кубе и во всем мире. Этот случай был серьезным, как минимум одного чиновника нужно было эвакуировать, отметил источник телеканала.

По его словам, во Вьетнаме ранее регистрировали случаи “гаванского синдрома”.

Контекст:

Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или “направленной энергии”. Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае. 

Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название “гаванский синдром”.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это “атаками кубинского правительства”. “Гаванский синдром” вызвал тошноту у американских дипломатов и сотрудников разведки. В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать из Кубы.

Куба отрицает ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Сакашвили заявил о готовности стать премьером Грузии на два года

17.09 / Арахамия не исключает раскола монобольшинства

15.11 / Додон проголосовал за «взвешенную внешнюю политику» Молдавии

06.10 / Суд оправдал сидевшего за захват заложника нового премьера Киргизии

08.03 / В Подмосковье убили женщину и трех ее внуков, младшим из которых было по два года

29.07 / Мнения: Наши дети научились платить

24.10 / Эксперт оценил серьезность «главного оружия США против России»

17.09 / Путин поздравил премьера Индии с 70-летием

02.06 / Попова заявила о нехватке специалистов по биологической безопасности

01.10 / Представителя Киева на переговорах в Минске хотят отстранить за отрицание войны между Украиной и Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика