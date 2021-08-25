 

Харлан о ситуации с украинкой Килипко: У нее есть право жаловаться. Как можно ехать без тренера на Олимпиаду?

25.08.2021, 22:56, Новости дня
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“Она все правильно сделала. Самое интересное – что с тренером там она могла взять медаль. Она же без него пятой финишировала. У нее есть право жаловаться. Как можно ехать без тренера на Олимпиаду?” – сказала фехтовальщица.

На вопрос, действительно ли нужно столько чиновников вместо тренеров на Олимпиаде, она ответила, что от себя ничего не может сказать.

“Мне дали все, что я хотела. Не могу комментировать. Это не моя история. Со мной поехали тренер, психолог, спарринг-партнер. Единственное – не было физиотерапевта. Но он мне и не нужен был, поскольку провела только один бой (спортсменка проиграла первый же поединок в Токио. – “ГОРДОН”)”, – объяснила Харлан.

Результаты сборной Украины на Олимпиаде 2020 она оценила словом “замечательно”.

“Это хороший результат. 19 медалей – это больше, чем в Рио. Конечно, золотых меньше, но почему-то все решили, что это провал. Считаю, это была успешная Олимпиада для нас. Особенно если учитывать условия для тренировок в Украине и пандемию во всем мире”, – отметила Харлан.

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Токио. Это лучший олимпийский результат украинок в истории, но не лучший в карьере спортсменки. После финала Килипко расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге: в состав делегации включали тренеров спортсменов из топ-10 мирового рейтинга, Килипко тогда была 22-й, сейчас занимает 16-е место.

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе, народный депутат Украины от “Слуги народа” Жан Беленюк рассказывал, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал безосновательными претензии украинских спортсменов. 

Олимпийские игры 2020 года прошли с 23 июля по 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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