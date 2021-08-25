Суд по “Северному потоку – 2”, успехи украинских паралимпийцев. Главное за день

Суд в Германии обязал “Северный поток – 2” подчиняться законодательству о конкуренции

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода “Северный поток – 2” быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства.

Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль пояснила, что решение суда не остановит строительство проекта, “но уже испортило планы Кремля”.

В Кремле снова заявили, что “Северный поток – 2” – “исключительно коммерческий проект”, а действия компании – оператора проекта – “корпоративный вопрос”.

Паралимпиада в Токио

По итогам 25 августа, первого дня Паралимпийских игр 2020 года в Токио, украинские спортсмены завоевали восемь медалей и занимают третье место в медальном зачете по общему количеству наград и пятое – по качеству. У Украины одно золото, пять серебряных медалей и две бронзовые.

Хроники пандемии

В Украине по состоянию на утро 25 августа сделано 8,3 млн прививок от COVID-19. Полностью иммунизированы (получили две дозы) 3,2 млн человек, одну дозу – 5,1 млн.

В Украину с начала прививочной кампании поставили, по данным Минздрава, 18,5 млн доз вакцин от COVID-19. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что сейчас в Украине делают около 1 млн прививок в неделю и “это не потолок”.

Ситуация с COVID-19 в мире после почти двухмесячного роста числа случаев и смертей от COVID-19 стабилизировалась, но “на очень высоком уровне”, сообщили в ВОЗ.

В ОБСЕ обеспокоены санкциями против СМИ в Украине

Представительница ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро обеспокоена санкциями СНБО, которые, по ее мнению, “ставят под угрозу свободу СМИ и свободный поток информации”.

Зеленский назначил представителя Украины при ЕС

Президент Украины принял ряд решений в дипломатической сфере – назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также присвоил ряду сотрудников МИД дипломатические ранги.

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