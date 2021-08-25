 

Ирландия открыла первое посольство в Украине

25.08.2021, 22:56, Новости дня
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В открытии ирландского посольства участвовали замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, приехавший в Украину для участия в саммите Крымской платформы.

Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

“Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования”, – сказал Сеник.

Он также обратил внимание на успешную деятельность ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Ковени, в свою очередь, отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества, а также частью стратегии Global Ireland по расширению присутствия Ирландии в мире.

Контекст:

Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены 1 апреля 1992 года, а посольство Украины в Ирландии открыли в августе 2003 года.

19 августа 2021 года посол Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве Тереса Гили вручила верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому (до этого времени посол Ирландии в Чехии был аккредитован в Украине по совместительству). 

По данным Госстата Украины, приведенных МИД, объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил $677 млн (0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины со странами-членами ЕС), а в первом квартале 2021 года уменьшился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $176,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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